Confronto entre grupo rivais motiva mais um assassinato em Vacaria 

Vingança 08/10/2017 | 20h46 Atualizada em

Um homem identificado como Luciano Oliveira, 35 anos, foi morto a tiros na esquina da Rua Fernando de Noronha com a Rua Benta Batalha, no bairro Municipal, em Vacaria, na tarde deste domingo. O crime, que ocorreu por volta das 18h, tem relação com o confronto entre dois grupos rivais que aterroriza o bairro desde janeiro de 2016.

Conforme a Polícia Civil, o autor do crime foi identificado como sendo um rapaz de 18 anos — o nome ainda é mantido em sigilo pelos investigadores. De acordo com o delegado regional Carlos Alberto Defaveri, o assassinato tem relação com o confronto armado entre dois grupos rivais que ocorre no bairro Municipal desde o início de 2016. A desavença iniciou com o assassinato de Fidelcino Reis Soares e resultou em diversos outros tiroteios motivados por vingança.

O confronto já foi alvo de duas operações da Polícia Civil com diversas prisões e apreensões de armas. Os dois lados possuem envolvimento com o tráfico de drogas, no entanto, os investigadores não os classificam como quadrilhas.

