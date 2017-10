Comerciantes relatam furtos frequentes em região do bairro Marechal Floriano, em Caxias

Assaltos 05/10/2017 | 17h58 Atualizada em

Furto foi praticado no início da tarde. Vítima estaria visitando a esposa internada no hospital.

Furto foi praticado no início da tarde. Vítima estaria visitando a esposa internada no hospital. Foto: Elisandro Hermann / Arquivo pessoal

A imagem de um veículo Onix suspenso por um macaco hidráulico e sem os dois pneus do lado direito chamou a atenção de quem passou em frente ao Hospital Unimed, na Rua Carlos Bianchini, no bairro Marechal Floriano, por volta das 15h de ontem. O flagrante, enviado ao Pioneiro pelo leitor Elisandro Hermann, expõe um problema conhecido por quem trabalha na região: o grande número de furtos praticados contra veículos que se encontram estacionados na rua em frente à instituição de saúde.

Leia mais:

Caminhão invade condomínio e deixa duas pessoas feridas em Caxias do Sul

Criança morre em acidente com caminhão na ERS-431 em Bento Gonçalves

A reportagem não localizou o proprietário do automóvel da imagem, entretanto, o dono de um estacionamento rotativo localizado no entorno do hospital, comentou ter presenciado o momento que o homem se deparou com o veículo sem os pneus.

— Ele ficou muito chateado, mas um pouco aliviado de não terem furtado todo o rancho dele que estava dentro do carro — comenta Alexandre Moroni, que relata ter emprestado um estepe para a vítima do furto.

Outra pessoa que passava pela região também se solidarizou e cedeu um pneu para que o dono do veículo pudesse ir embora. Segundo Moroni, o homem teria ido visitar a esposa que está internada no hospital.

— Direto acontece isso. Quase todo dia tem vidro quebrado ou carro sem pneu aqui na frente — acrescenta.

No local, a reportagem verificou estilhaços de vidros. A situação, inclusive, é de conhecimento da Brigada Militar que, no entanto, afirma manter policiamento ostensivo de forma recorrente para coibir esse tipo de crime.

Comerciantes relatam se deparar diariamente com estilhaços de vidros espalhados pela calçada. Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

— Existem alguns pontos que são conhecidos por esse tipo de delito. Na maioria dos casos tratam-se de grupos de outras regiões do Estado que vem para Caxias para realizar furos do gênero. Garantimos que continuamos atuando, mas que não existe apenas um ponto que é alvo de criminosos — afirma o comandante da 2ª Companhia de Policiamento Militar, capitão Marcelo Constante.