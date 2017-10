Com casal refém em porta-malas, assaltantes tombam automóvel na BR-470, em Bento 

Roubo 17/10/2017 | 09h58 Atualizada em

Criminosos encapuzados invadiram e assaltaram uma residência na localidade de São Luiz, em Farroupilha, na serra gaúcha, por volta das 22h desta segunda-feira (16). Após a ação, o grupo fez um casal refém e os prendeu no porta-malas de um dos dois veículos que estava na garagem da casa. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme a polícia, pelo menos cinco assaltantes estiveram envolvidos na ocorrência. Na fuga, um dos condutores acabou perdendo o controle da direção na altura do km 195, na BR-470, em Bento Gonçalves. Com isso, o veículo tombou na rodovia.

No momento do acidente, as vítimas ainda estavam no porta-malas. No outro carro roubado, os bandidos foram resgatados pelos comparsas e fugiram do local. O homem de 63 anos e a mulher de 58 anos foram auxiliados por um motorista de caminhão, que passava pelo trecho logo após a ocorrência.

O casal recebeu os primeiros atendimentos em Bento Gonçalves e, ainda de acordo com a polícia, tiveram ferimentos leves. Não há informações sobre os objetos que foram levados da residência.