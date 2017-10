Cinco pessoas são presas por roubo e furto de veículos e tráfico de drogas em Caxias do Sul

Ocorrência 04/10/2017 | 09h11 Atualizada em

Cinco pessoas envolvidas com roubos e furtos de veículos foram presas pela Brigada Militar (BM) por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação na noite da terça-feira em Caxias do Sul.

Uma denúncia anônima feita por volta das 16h30min levou policiais militares até a Rua Victor Mocelin, no bairro Nossa Senhora do Rosário, onde agentes do Serviço de Inteligência da BM passaram a monitorar o local. Após localizar dois veículos roubados, um estacionado na frente do prédio e outro num dos box do condomínio, PMs foram até o apartamento. Dois homens e uma mulher foram presos.

Enquanto era preso, um dos detidos foi comunicado via WhatsApp que um Ônix estaria chegando. Os policiais permaneceram no local e prenderam outros dois indivíduos, já que o Ônix estava também em ocorrência de roubo.

Além de prender cinco criminosos, a ação recuperou um Toyota, uma Sandero, um Ônix, cinco aparelhos celulares, um revólver cal. 32, munições, 694 gramas de maconha, documentos de veículos roubado e um Jammer, aparelho usado por criminosos para neutralizar o rastreamento por GPS.

Diego Rodrigues Da Silva Ritzel, 18 anos, Daniel Tadeu Machado Junior, 25 anos, Junia Damares Chaves, 21 anos, Rogerio Da Rosa, 24 anos e Bruno Monteiro, 21 anos foram presos em flagrante. Apenas a mulher não possuía antecedentes criminais. Os homens estavam em liberdade provisória.