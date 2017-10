Cinco pessoas são presas com drogas e três carros roubados em Caxias do Sul

Quadrilha 23/10/2017 | 11h32 Atualizada em

Uma ação da Brigada Militar (BM) de Caxias do Sul recuperou quatro veículos roubados e resultou na prisão de cinco pessoas na noite de domingo. O flagrante foi possível graças a uma denúncia sobre um ponto de drogas no loteamento Vila Verde, ao lado do bairro Planalto. Os autuados responderão por receptação e tráfico de entorpecentes.

A ocorrência teve início por volta das 15h, quando a corporação recebeu uma denúncia anônima sobre dois veículos, um Civic preto e um Sandero prata, que estavam sendo usados por traficantes. Policiais militares foram até o endereço. No caminho, encontraram o Civic e tentaram a abordagem.

O motorista do Civic resistiu a abordagem e fugiu pela BR-116. Ele acabou detido na Avenida Rio Branco, no bairro Kayser. No automóvel, foram encontradas uma quantidade de maconha e uma quantia em dinheiro (o volume e a quantidade da droga não foram divulgados). Joicemar Nunes Melo, 23 anos, que possui antecedentes, e Stefani de Camargo Bueno, 21, foram presos.

Durante as diligências, a BM recebeu a informação de um segundo carregamento de droga que estaria em um Ka prata. O veículo foi abordado no bairro Esplanada e três pessoas foram presas: Indanelcio Ferreira da Silva, 39, Jonatan de Moura, 23, e Bruna de Souza Lopes da Silva, 21. Uma adolescente também foi apreendida. Quando os policiais foram até a casa da menor de idade, para buscar sua documentação, encontraram outra porção de maconha em um Elantra, além de placas de um carro roubado. O Elantra estava numa lavagem da Rua Os Dezoito do Forte, em Lourdes. No local, foram recuperados uma Duster, um Ônix e um Ssangyong Actyon, todos roubados.

A apreensão da BM após ações em três bairros diferentes no domingo Foto: Brigada Militar / Divulgação

No total, a ação da BM apreendeu 58 pedras de crack e 2 quilos de maconha, além de quatro placas de veículos clonadas, celulares e munições. Os três homens presos estavam em liberdade provisória. As duas mulheres não possuíam antecedentes.

Os presos:

Joicemar Nunes Melo, 23 anos

Stefani de Camargo Bueno, 21 anos

Indanelcio Ferreira Da Silva, 39 anos

Jonatan de Moura, 23 anos

Bruna de Souza Lopes da Silva, 21 anos

Civic que era utilizado para transportar drogas e foi apreendido Foto: Brigada Militar / Divulgação