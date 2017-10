Casal suspeito de participação em ataque a banco é preso em Caxias 

Prisão 17/10/2017 | 08h40 Atualizada em

Um homem de 22 anos, acusado de roubos e participação em ocorrências de explosão a bancos, além de ataques a carro-forte, foi preso na noite desta segunda-feira (16) na BR-116 em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Caxias do Sul, na Serra. O jovem foi localizado enquanto conduzia um veículo Santana. As informações são da Rádio Gaúcha.

Leia mais:

BM prende homem com 17kg de maconha escondida em chácara, em Caxias

Polícia Civil investiga assassinato de homem em São Francisco de Paula

Os agentes verificaram que ele tinha um mandado de prisão expedido, inclusive, por participação no caso de explosão a uma agência do Banco do Brasil em Campestre da Serra, em junho.

Assim que foi preso, ele solicitou apoio da mulher para as questões burocráticas na liberação do automóvel. Foi constatado, no entanto, que a jovem de 21 anos também tinha um mandado de prisão como coautora dos crimes do marido. Eles foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Caxias do Sul.