Briga entre catadores acaba em morte em Vacaria

Assassinato 10/10/2017 | 15h52 Atualizada em

Uma briga entre dois catadores resultou em morte na tarde desta terça-feira, em Vacaria. Luís Carlos de Oliveira Cardoso, de 57 anos, foi assassinado com golpes de barra de ferro na cabeça. O autor do crime, Alexandre Paz Padilha, de 46 anos, estava embriagado e foi encontrado pela Brigada Militar ainda no local. Ele prestou depoimento na delegacia e será encaminhado ao Presídio Estadual de Vacaria.

Leia mais

Morre homem que polícia suspeita ter sido vítima de tentativa de homicídio em hospital de Vacaria

Mulher é condenada a 22 anos por assassinato de marido em Caxias

Guarda Municipal prende homem armado em pátio de escola infantil em Caxias

O crime aconteceu na rua Newton, bairro Pinheiro, próximo ao Mercado Publico. A agressão ocorreu durante uma discussão, que ainda não foi esclarecida pela Polícia Civil.