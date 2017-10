BM lança contraofensiva a roubos a ônibus em Caxias do Sul

Insegurança 19/10/2017 | 09h00 Atualizada em

Se há uma pedra no sapato dos órgãos de segurança pública de Caxias do Sul neste ano, essa pedra é o roubo a transporte coletivo urbano. Até o início desta semana, já foram registrados 273 ataques a ônibus. A quantidade de crimes é 69% maior do que no mesmo período do ano passado — quando ocorreram 161 assaltos. Há ainda um agravante: se antes os ladrões tinha interesse apenas no conteúdo do caixa do coletivo, agora eles também estão mirando os celulares e o dinheiro dos passageiros.

Diante deste cenário, o 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) traçou uma nova estratégia e brigadianos começaram a andar nas principais linhas que são alvos de bandidos. Quatro policiais militares, escolhidos da nova turma de soldados que chegou a Caxias do Sul em agosto, atuarão dentro dos ônibus para dialogar com operadores e passageiros. A missão deles é colher informações e passar segurança à comunidade. Esses PMs terão apoio das equipes da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) da Companhia de Operações Especiais (COE). Eles farão o acompanhamento da linha e o reconhecimento de suspeitos no bairro. Em caso de ocorrência ou identificação de algum criminoso, as equipes da Rocam darão suporte aos PMs que estão nos coletivos.

A Patrulha do Transporte Coletivo, que foi reativada em maio para conter o alto índice de roubos, seguirá atuando. A atuação da patrulha, segundo o 12º BPM, diminuiu o número de crimes em quase 20% e resultou em diversas prisões, porém não foi suficiente para estancar a onda de assaltos. A preocupação da BM cresceu diante dos relatos de ataques a passageiros.

— Diante do pouco dinheiro dos ônibus, os ladrões começaram a querer o dinheiro e celulares dos passageiros. Está aumentando o risco. Não podemos permitir que estes ataques ao patrimônio virem um crime contra vida — afirma o major Jorge Emerson Ribas, comandante do 12º BPM.

A nova estratégia estreou pelos ônibus das linhas dos bairros Santa Fé, Cânyon, Vila Ipê e Pioneiro. O capitão Diego Soccol, que lidera a contraofensiva, ressalta que os policiais irão trocar de linhas conforme orientação do setor de inteligência, pois os assaltos ocorrem em todas as regiões e horários.

A quantidade de roubos a ônibus assusta a comunidade desde o início do ano. O combate é considerado complicado devido à pulverização dos locais de crimes — a Zona Norte é a que mais contabiliza assaltos no ano, porém, dos 17 crimes registrados entre os dias 6 e 11 de outubro, apenas um aconteceu naquela região. Os relatos também apontam para autores diferentes e sem qualquer ligação entre si. A maioria seria usuários de drogas.

Com 13 anos de empresa, o motorista Antônio Claudecir Gomes Ribeiro afirma que nunca houve um momento tão inseguro. No final de setembro, Ribeiro foi assaltado duas vezes antes das 7h30min. O primeiro roubo ocorreu em uma quinta-feira e o segundo no sábado. A suspeita é que o autor tenha sido o mesmo.

— Eram dois homens, um me colocou a faca na costela e outro foi até a cobradora. A gente nunca sabe. Cada parada olhamos e pensamos no pior. Desculpa quem não tem nada ver, mas tem horas que a gente não pára quando não reconhece — afirma o motorista, que atua na linha Belo Horizonte há mais de oito anos.

A presença dos policiais militares foi bem recebida pelos operadores. Eles entendem que não dá para ter PMs em todos ônibus, mas acreditam que a estratégia irá tirar os bandidos da zona de conforto.

— Eles vendo que tem policial andando de ônibus vão pensar duas vezes, né? Um conta para o outro e a informação espalha. Estávamos precisando — exalta a cobradora Josiane Charles Teixeira.