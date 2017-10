BM intercepta abastecimento de pontos de tráfico e apreende R$ 30 mil em Caxias do Sul

Denúncia anônima 05/10/2017 | 09h49 Atualizada em

Uma denúncia anônima possibilitou a Brigada Militar (BM) interceptar o abastecimento de pontos de tráfico em Caxias do Sul na noite de quarta-feira. Celso Roberto Bermudes Salles, 36 anos, foi flagrado quando deixava um prédio do bairro Petrópolis. A ação policial apreendeu, no total, dois revólveres calibre .38, 128 gramas de cocaína, 220 gramas de maconha e mais de R$ 30 mil em espécie.

A prisão ocorreu por volta das 20h na Rua Amâncio Miguel Ferreira, quando uma viatura foi deslocada com informações reunidas pelo setor de inteligência do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM). A porta do prédio foi encontrada aberta e Salles quando saía. Além das drogas, o flagrado portava um revólver. O dinheiro estava em uma sacola plástica.

Salles possuía antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas em 2012, e estava em liberdade provisória. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para lavratura do flagrante. Salles foi autuado por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.