BM flagra ação de abigeatários no interior de São Francisco de Paula

A Brigada Militar de São Francisco de Paula flagrou a ação de uma quadrilha de abigeatários na tarde de domingo. Três homens, de 19, 22 e 25 anos, foram flagrados transportando pedaços de gado no porta-malas de um Monza. O animal foi furtado de uma fazenda entre os distritos de Cadeinha e Juá. Outros três homens, de 24, 27 e 28 anos, foram detidos. Eles estavam em um segundo Monza que teria participado da ação.

A prisão foi possível graças a uma denúncia anônima, por volta das 19h, sobre homens que teriam abatido um terneiro e estariam carneando no campo. O automóvel utilizado seria um Monza azul, com placas de Tapes. O veículo foi localizado pelo Pelotão de Operações Especiais (POE) da BM. Ao avistar a viatura, os tripulantes do Monza arremessaram uma espingarda pela janela. A carabina calibre .22 com numeração raspada foi encontrada e apreendidas pelos PMs.

Questionados, os três flagrados confirmaram a participação de mais pessoas no crime. O segundo Monza, com placas de Canela, foi abordado na mesma estrada, alguns minutos depois. De acordo com a BM, os seis homens foram presos em flagrante por abigeato e conduzidos ao presídio de Canela.