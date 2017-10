BM evita possível roubo de carga de cigarros em Caxias do Sul

Policiamento 27/10/2017 | 12h31 Atualizada em

Material apreendido com os dois flagrados

Material apreendido com os dois flagrados Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Uma ação de inteligência da Brigada Militar impediu um possível roubo de carga em Caxias do Sul na manhã desta sexta-feira. A abordagem ocorreu na Rua Olímpio Suzin, próximo a Barragem da Maestra. Dois homens foram detidos em uma caminhonete Doblo com placas clonadas. O automóvel havia sido roubado na terça-feira no bairro Bela Vista.

Leia mais

Suposta briga entre moradores de rua deixa um morto em Caxias do Sul

Homens são baleados na frente de casa noturna, em Caxias do Sul

Homem é assassinado em ponto de tráfico de Caxias do Sul

O flagrante ocorreu por volta das 10h. Dentro da Doblo, foram apreendidas toucas ninjas, bloqueador de sinal GPS, munição, um pé de cabra e um rádio comunicador na frequência da BM. A dupla foi apresentada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e deverá responder por receptação de veículo roubado.

A BM acredita que a dupla flagrada é a mesma que realizou recentes roubos de cargas de cigarros com um Ka. Este veículo foi encontrado incendiado no mês passado.

Como o flagrante segue em andamento, os nomes dos presos não foram divulgados oficialmente. Segundo a BM, eles tem 48 e 27 anos. Um deles presos possuiria antecedentes por receptação e lesão corporal.