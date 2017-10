Bando é preso após roubo a mercado no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul

Resposta policial 03/10/2017 | 09h33 Atualizada em

Quatro homens foram presos após ao assalto mercado Vantajão do bairro Charqueadas, em Caxias do Sul, no final da tarde de segunda-feira. O crime ocorreu na Rua Tereza Dal Canale Zugno, às 17h17min, quando bandidos armados roubaram três celulares de clientes, diversos cigarros e o dinheiro do caixa do mercado. Os criminosos fugiram em um um Ford Ka vermelho e a Brigada Militar (BM) foi acionada.

O veículo foi encontrado momentos depois e quatro homens foram presos em flagrantes. Todos possuíam antecedentes criminais. Com o bando, a BM apreendeu um revólver .38 municiado, um colete balístico, oito celulares e um tablet, além de recuperar R$ 3,9 mil em espécie. O revólver estava em situação de furto e o colete balístico era da empresa de vigilância Rudder.

Quem conduzia o Ka era uma mulher de 29 anos que não possuía antecedentes criminais. Ela foi registrada na ocorrência apenas como suspeita e liberada. A participação dela no crime será esclarecida pela Delegacia de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec), assim como o envolvimento do proprietário do Ka, que não foi encontrado pela BM.

Os presos em flagrante:

:: Eduardo Silveira Medeiros, 18 anos, possui indiciamentos por porte ilegal de arma de fogo e roubo

:: Dionatan Willian Camargo Marquezotti, 21 anos, tem antecedentes por roubo a pedestre e um roubo a estabelecimento comercial no bairro Kayser

:: Douglas Melo Gomes de Oliveira, 20 anos, era quem vestia o colete balístico e portava o revólver .38. Oliveira possui passagens por roubo a pedestre e apreensão de objeto.

:: Ubirajara Jesus da Silva Júnior, 28 anos, possui uma longa ficha criminal com diversos roubos a pedestre, roubo a veículo, porte ilegal de arma de fogo e sequestro relâmpago, além de responder pelo homicídio de Lucian Henrique Suelo Canto no bairro São Caetano em dezembro de 2013.