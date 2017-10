Aumenta número de furtos a residência no interior de Farroupilha

Segurança 16/10/2017 | 14h16 Atualizada em

Quatro furtos a residência foram registrados na primeira quinzena de outubro em Farroupilha. O número é igual a todos os crimes desse tipo ocorridos em setembro. Chamou a atenção um caso na semana passada em que três casas foram furtadas em um mesmo dia, na quarta-feira. O caso ocorreu na localidade de Vila Rica, no limite com o município de Carlos Barbosa. As informações são da Gaúcha Serra.

O capitão Daniel Tonatto, responsável pela 1ª Companhia do 36º Batalhão de Polícia Militar, diz que a suspeita é de que os criminosos receberam a informação de que não havia moradores nas três residências e aproveitaram para cometer os furtos. O outro caso deste mês também foi no interior de Farroupilha, na localidade de Monte Bérico. Em setembro, dos quatro furtos a residências, apenas um foi na zona rural do município.



Tonatto destaca que as comunidades interioranas são mais vulneráveis por estarem afastadas do centro da cidade, o que dificulta a chegada de policiais rapidamente. Embora Vila Rica esteja coberta pelo policiamento comunitário, o comandante explica que o policial militar responsável mora em uma localidade próxima, Nova Sardenha, e não tem viatura à disposição.



Para moradores da área rural, o capitão Tonatto sugere a criação de grupos no WhatsApp em que possam compartilhar informações sobre atitudes suspeitas. Hábito muito comum, deixar as casas destrancadas e com janelas abertas quando a família vai trabalhar também deve ser evitado. O capitão orienta ainda a manter uma pessoa em casa a cada três propriedades próximas, quando possível.