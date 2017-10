Assaltantes são presos após auxiliar fuga de criminoso em Bento Gonçalves

Serra 09/10/2017 | 20h40 Atualizada em

Em uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e a Brigada Militar (BM), sete pessoas foram presas por envolvimento no roubo a um posto de combustíveis na localidade de Santa Bárbara, em São Valentim do Sul. O assalto ocorreu na noite de domingo e envolveu cinco criminosos. Na segunda, a BM prendeu três participantes do roubo, sendo que um deles foi baleado em confronto com a Polícia Civil. Desses três, dois foram flagrados tentando assaltar uma pedestre.

Mais tarde, dois homens e uma mulher foram presos na ERS-431, no distrito de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, por tentar acobertar a fuga de um quarto assaltante. O quarteto estava numa Captiva.

Eles foram detidos por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, de colete balístico e favorecimento pessoal. O quinto participante da assalto ao posto de combustíveis estava foragido até o fechamento desta edição.





