Após ser preso com crack e maconha, jovem entrega para a polícia mulher que lhe vendeu as drogas em Caxias do Sul

Flagrante 14/10/2017 | 19h30 Atualizada em

Preso pela Brigada Militar (BM) na madrugada deste sábado, no Loteamento Campos da Serra, em Caxias do Sul, com maconha e pedras de crack, Marlon Ramos Maciel da Silva, 18 anos, entregou para a polícia a mulher de quem havia comprado os entorpecentes: Simone Borges Galves, 30, foi localizada horas depois numa casa no bairro Cinquentenário na posse de uma balança de precisão e uma quantidade de maconha.

Leia mais:

Homem em prisão domiciliar é flagrado com arma de uso restrito em Caxias do Sul

Morre segundo jovem baleado em execução no bairro Belo Horizonte, em Caxias

Exemplo no Rio Grande do Sul, policiamento comunitário cambaleia em Caxias do Sul

De acordo com a ocorrência, a primeira prisão ocorreu na Rua Livio Cesar Gazola, onde Silva acabou detido em via pública com 125 gramas de maconha e seis pedras de crack. Ao se deslocarem até o apartamento do jovem, os policias encontraram mais uma pedra de crack de 8,6 gramas, além de cinco tijolos de maconha pesando 1,584 kg.

Após o rapaz informar que havia comprado a droga numa residência no bairro Cinquentenário, a guarnição se deslocou até o endereço delatado e localizou Simone com mais de 700 gramas de maconha. A dupla foi encaminhada à delegacia, onde foram autuados em flagrantes e conduzidos ao sistema penitenciário.