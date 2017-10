Após prisão de casal, Polícia Civil conclui cerco a bando que explodiu agências da Serra

Operação Xplode 17/10/2017 | 10h04 Atualizada em

A prisão de um casal pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Caxias do Sul marca a fase final da investigação da Polícia Civil contra a organização criminosa responsável por dois ataques a bancos de Campestre da Serra no primeiro semestre deste ano. Enedir Meireles Tramontin, 22 anos, e Joice de Amaral de Oliveira, 20, tentaram resgatar o grupo que atacou o Banco do Brasil em e foi cercado pela Brigada Militar (BM).

— Eles foram abordados, mas, naquele momento, os colegas não tinham como fazer a prisão em flagrante. Aprimoramos as investigações e realizamos uma série de diligências que comprovam esta participação deles no esquema criminoso, inclusive guardando armas do bando — explica o delegado Joel Wagner, da Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigação Criminal (Deic).

Tramontin já havia sido preso, na mesma investigação, com uma espingarda em 30 de agosto durante mandado de busca em Caxias do Sul. Após aquele flagrante, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele e de sua mulher, Joice, o que foi deferido pelo Poder Judiciário na semana passada. A captura, realizada durante abordagem da PRF na noite desta segunda-feira, facilita a investigação.

O inquérito sobre os ataques em Campestre da Serra fazem parte a Operação Xplode, uma investigação permanente do Deic que monitora organizações criminosas que utilizavam explosivos contra agências bancárias. O casal, segundo o delegado Wagner, faz parte do bando liderado por Diego Alexandre de Menezes Rios, o Guinimen, e Deyvid Possa, o Alemão, ambos presos durante o cerco da BM após ataque a ao Banco do Brasil em 3 de junho.

No total, quatro homens foram presos durante cerco da BM em Campestre da Serra em junho

A dupla tem histórico neste tipo de crime. Possa e Rios faziam parte do bando de Edilson Muller Carvalho, o Passarinho, que morreu afogado no Rio Mampituba, em Passos de Torres (SC), no dia 8 de março. Carvalho era apontado como o procurado número 1 da Delegacia de Roubos, do Deic, e comandava ataques a bancos com reféns, principalmente na região central do Estado. Após a morte de seu líder, Possa e Rios teriam reorganizado o bando criminoso e migrado para a Serra. Além do ataque ao Banco do Brasil em que foram presos, eles são investigados pelo assalto ao Banrisul de Campestre da Serra em 11 de abril.

Foi a investigação sobre o mesmo bando que resultou na apreensão de material explosivo em Alvorada no dia 30 de agosto. Na ocasião, foi preso em flagrante Rafael Borges Dolfini, 38 anos.

— Da mesma maneira como o Enedir (Tramontin), ele também foi tentar auxiliar os criminosos durante o cerco em Campestre da Serra. As circunstâncias indicam que eles eram os responsáveis por guardar armas e explosivos do bando — explica o delegado Wagner.

No total, a investigação resultou na prisão de oito pessoas, além da morte de Fábio Junqueira da Silva em confronto com a Brigada Militar após o roubo em junho. O chefe da Delegacia de Roubos do Deic, no entanto, não descarta a participação de outras pessoas nos crimes. A investigação prossegue.