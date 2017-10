Após assassinatos, Brigada Militar de Caxias reforça ações na Zona Norte

Base comunitária 27/10/2017 | 17h57 Atualizada em





A sequência de tiroteios e assassinatos na Zona Norte teve uma resposta da Brigada Militar (BM) de Caxias do Sul. O 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) irá reforçar o policiamento na região.

— Como medida preventiva, direcionamos todo um complexo de ações de policiamento e estamos fortalecendo canais de comunicação com a comunidade. A nossa base comunitária já está lá e estamos preparando intervenções da Companhia de Operações Especiais (COE) — adianta o capitão Márcio Leandro da Silva, subcomandante do 12º BPM.

Leia mais

BM encontra esconderijo de armas de facção que atacou pontos de tráfico em Caxias do Sul

Ataque no bairro Santa Fé, em Caxias, teria mãe de presidiário como alvo

Dois homens são presos após confronto entre grupos rivais em Caxias do Sul

A estratégia utiliza um micro-ônibus como referência para os moradores e as viaturas que circularão pelo bairro. O posto móvel foi instalado na Rua dos Tanoeiros. A agressividade dos crimes contra a vida, onde bandidos usam armas de grosso calibre e incineram corpos e veículos, teria relação com uma guerra de facções, semelhante ao que já ocorre na Região Metropolitana.

— Queremos trazer tranquilidade para a comunidade e prevenir futuras ações delituosas. O momento é de focar na Zona Norte. Com o decorrer do tempo, nosso trabalho de inteligência fará uma nova avaliação — conclui o capitão Márcio Leandro.

As ações direcionadas pela BM já trouxeram resultados. Na terça-feira, um fuzil e uma submetralhadora foram apreendidas e três supostos integrantes da nova facção capturados. Na noite de quinta-feira, três homens foram presos com um revólver .38 e um Clio roubado com placas clonadas no bairro Pioneiro. Na manhã de sexta-feira, uma ação do setor de inteligência impediu um possível roubo de carga.