Agente é preso com arma em penitenciária de Caxias do Sul

Um agente foi preso com uma arma ilegal dentro da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, na localidade do Apanhador, na tarde desta quarta-feira (18). A investigação foi feita pela Corregedoria Geral da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). As informações são da Gaúcha Serra.

A Susepe diz que uma sindicância será aberta internamente para apurar o caso e que, por enquanto, não repassará mais informações sobre como o monitoramento do agente começou.

O servidor, que estava em estágio probatório, prestou depoimento na Delegacia de Polícia e, depois, seria encaminhado à Cadeia Pública de Porto Alegre.