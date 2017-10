Adolescente é morto a tiros em Caxias do Sul

Homicídio 14/10/2017 | 09h03 Atualizada em

Um adolescente, 16 anos, foi morto a tiros por volta das 20h30 desta sexta-feira (13) dentro de casa, no bairro Belo Horizonte, em Caxias do Sul. O irmão dele, 17 anos, foi baleado e está internado em estado grave no Hospital Pompeia. As informações são da Gaúcha Serra.

Conforme a Brigada Militar, cinco homens chegaram em um veículo na Rua dos Agricultores, invadiram a residência, que era conhecida como ponto de tráfico, e balearam os dois irmãos.

Leia mais:

Investigado por esquartejamento de mulher em Caxias do Sul é preso pela PM de Santa Catarina

Três semanas após a interdição, nenhum preso foi transferido do presídio de Bento Gonçalves

Por volta das 21h, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul, houve um chamado para conter um incêndio na casa dos jovens. Ao chegar no local, vizinhos já haviam controlado as chamas.

Morto com cinco tiros no peito, o adolescente será sepultado no Cemitério Público Municipal de Caxias às 17h. Os nomes estão sendo preservados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Este é o homicídio de número 88 no município, em 2017.