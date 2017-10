Ação da Polícia Civil resulta em três prisões em Vacaria

Operação 18/10/2017 | 12h02 Atualizada em

Operação realizada pela Polícia Civil de Vacaria resultou na apreensão de um jovem de 18 anos e de um adolescente, 16, suspeitos, respectivamente, de ter cometido um homicídio e estuprado uma mulher no município. Na manhã desta quarta-feira, a dupla foi encaminhada por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) até o Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), em Caxias do Sul.



De acordo com a polícia, o jovem é apontado como suspeito de ter assassinado Deise Ferreira Brizola, 24. Ela foi executada com três tiros, um no rosto e os outros dois no pescoço, no dia 29 de julho de 2015. O homicídio ocorreu enquanto Deise aguardava o ônibus para ir ao trabalho, em uma estação do bairro São José, em Vacaria. As investigações apontam que o crime foi encomendado pelo ex-companheiro da vítima, Paulo Cesar da Silva Dutra, que permanece foragido.

Já o adolescente, segundo investigação da polícia, é tido como principal suspeito de estupro a uma mulher de 53 anos, que ocorreu dia 1º deste mês, no bairro Pinheiros. Segundo o delegado Carlos Alberto Defaveri, o infrator teve apreensão cautelar decretada pelo Juizado da Infância e Juventude.

Outra ação coordenada pela Polícia Civil, com o apoio da Brigada Militar e da Guarda Municipal, resultou na prisão preventiva de Eder da Costa, por tráfico de drogas e receptação. Também conhecido como Bracinho, o homem estava na companhia de duas mulheres, ambas encaminhadas à delegacia, quando foi abordado pela polícia.

Com a operação realizada nos bairros Kennedy, Petrópolis e Pradense, na última terça, além da prisão de Bracinho, foram apreendidos aparelho de som, geladeira, botijões de gás, cocaína e crack.