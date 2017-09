Suspeito de homicídio em São Francisco de Paula é preso em Cambará do Sul

Investigação 25/09/2017 | 13h49 Atualizada em

Um jovem de 19 anos foi preso no domingo em Cambará do Sul. Ele é suspeito de ter matado um homem de 34 anos em 12 de agosto. Conforme a Polícia Civil, o jovem teria cometido o crime no bairro Santa Isabel, em São Francisco de Paula, por conta de uma briga familiar (a mulher do agressor era ex-esposa da vítima). Os nomes não foram divulgados pela polícia.

Na ocasião, o suspeito atingiu o homem com golpes de faca. A vítima foi encaminhada em estado grave ao HPS de Canoas e morreu no dia 2 de setembro.

O suspeito foi encaminhado ao presídio de São Francisco de Paula.