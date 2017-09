Polícia prende homem reconhecido por assaltos a estabelecimentos comerciais no interior de Caxias 

Suspeito 25/09/2017 | 18h54 Atualizada em

A 3ª Delegacia de Polícia efetuou a prisão temporária de um homem suspeito de integrar quadrilha que pratica roubos a estabelecimentos comerciais no interior de Caxias. Luís Manolo Dutra, 22 anos, foi identificado por meio de imagens de sistema de videomonitoramento próximo de um dos locais que sofreu a ação criminosa.

O reconhecimento pessoal de uma das vítimas também permitiu a prisão do suspeito. Durante interrogatório ele se negou a se pronunciar sobre as denúncias. O titular da 3ª Delegacia, delegado Guilherme Gerhardt, informa que, de acordo com relato das vítimas, Dutra agiria com requintes de crueldade.

Leia mais:

Quatro homens são denunciados por latrocínio de comerciante, assaltos e tentativa de homicídio em Caxias

Polícia tenta identificar bandidos que agrediram mulheres e levaram R$ 40 mil, dólares e mais joias em Bento Gonçalves

— Ele ameaçava voltar e torturar ou matar as vítimas caso elas registrassem boletim de ocorrência. Inclusive, em uma das ocasiões, teria atirado contra uma pessoa que fez menção de fugir do assalto — comenta o delegado.

Dutra possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, posse de entorpecente e roubo majorado. Conforme o delegado, a expectativa é de que a prisão preventiva seja deferida ao considerar o teor das provas.

O suspeito participaria de um grupo que atua no interior de Caxias. A expectativa da Polícia Civil agora é reconhecer os demais integrantes. Outro suspeito de compor a quadrilha, Bryan Godry, 21 anos, foi preso no último mês após troca de tiros entre a Brigada Militar e uma quadrilha no bairro Fátima, que resultou na morte de dois criminosos. Ele já teve a prisão preventiva decretada em quatro inquéritos policiais e possui vasta ficha criminal.

Entre os antecedentes constam diversas passagens como adolescente infrator, por lesão corporal, posse de arma branca, arma de fogo, roubos, ameaça, posse de entorpecente e tráfico. Na maioridade coleciona antecedentes por associação criminosa, tráfico, receptação, roubos, e posse ilegal de arma.

Vítimas que reconhecerem os suspeitos devem procurar a Polícia Civil.