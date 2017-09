Polícia prende em Caxias homem procurado por homicídio em Santa Catarina

Prisão 28/09/2017 | 21h34 Atualizada em

A Polícia Civil prendeu por volta das 17h desta quinta-feira (28) Wescley Andrade do Nascimento, 31 anos, conhecido como Capaxão, em Caxias do sul.

Ele é suspeito de um assassinado cometido em 31 de dezembro na Praia do Rosa, na cidade de Imbituba, em Santa Catarina. Na ocasião, ele estava com a esposa quando se envolveu em uma briga com dois homens, buscou uma arma em seu veículo e atirou, matando Fabrício Dutra, 21 anos, e ferindo Lucas da Silva Maria, 22.

Conforme o delegado Guilherme Gerhardt , o crime ocorreu numa praça pública e o suspeito foi reconhecido por testemunhas. A investigação em Santa Catarina revelou que Wescley era natural de Caxias e vivia no Município.

Nesta quinta, a Polícia Civil executou mandado de busca e apreensão e encontrou o suspeito em casa, no bairro Fátima, com a esposa e o filho.

No local, a polícia encontrou uma arma calibre .380 com dois carregadores, um rádio na frequência da brigada militar, uma balança de precisão e cocaína espalhada pelo chão.

— O rastro indica que ele antecipou a chegada da polícia e tentou esconder a substância na privada — afirma o delegado.

O inquérito da Polícia Civil seguirá na direção de apurar a propriedade da arma de fogo e das drogas encontradas no local. A esposa e o filho de Wescley não teriam envolvimento no crime.