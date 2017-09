Mulher que foi esquartejada em Caxias é identificada

Investigação 29/09/2017 | 14h36 Atualizada em

Foi identificada como Ana Paula Taffarel, 28 anos, a mulher esquartejada em Caxias do Sul no começo deste mês. A vítima teve pedaços de corpo envoltos em lençóis, cobertores e sacos plásticos, que, posteriormente, foram jogados na Barragem da Maestra. De acordo com a Delegacia de Homicídios e Desaparecidos (DHD), que confirmou a identificação na tarde desta sexta-feira, Ana Paula possui antecedentes criminais por furto de residência.

No dia do crime, os sacos foram localizados por um funcionário da Vigilância Ambiental do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), que avaliava a qualidade da água no começo da manhã do dia 6 de setembro. Na ocasião, de acordo com a Brigada Militar (BM), a cabeça da vítima estava solta e boiava ao lado dos outros sacos. Os bombeiros auxiliaram na remoção do material e acreditaram que o corpo teria sido jogado de cima da ponte.

As motivações do crime ainda são investigadas pela Polícia Civil.