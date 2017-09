MP denuncia quatro pessoas pela morte de adolescente em setembro de 2016, em Caxias

Homicídio 29/09/2017 | 14h17 Atualizada em

O Ministério Público (MP) de Caxias do Sul denunciou quatro pessoas pela morte de Felipe Sturcio Stumff, 14 anos, morto a tiro em 12 de setembro de 2016, na localidade de Santa Justina. Foram denunciados Alan Robson Livinali Lora, Daniel Gomes Paim, Gabriel Assunção Flain e Paulo César da Silva da Rosa. Os acusados seriam integrantes de uma facção.

Os promotores Sílvia Regina Becker Pinto e Vercilei Lino Serena justificaram que o crime foi provocado por motivo torpe, mediante meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. A morte envolveria dívida em virtude da compra de drogas. Stumff estava desaparecido desde o final de agosto de 2016.

Conforme a denúncia do MP, Da Rosa atraiu a vítima para fora da residência a mando de Lora e Paim, que é líder de uma facção indiciada pela Polícia Civil na Operação Fratelli em abril de 2017.

Leia mais

Crueldade de facção de Caxias do Sul em vídeo de morte de adolescente impressiona até delegados

Operação Fratelli indicia facção criminosa que domina o tráfico em cinco bairros de Caxias do Sul

Corpo encontrado na Linha 40, em Caxias, é de adolescente de 14 anos

Segundo o MP, Da Rosa levou Stumff para as margens da ERS-331, na Linha 30, e com ajuda de Flain e outro homem não identificado, teriam realizado a execução. O homicídio foi filmado e a crueldade chamou atenção até das autoridades policiais mais experientes de Caxias do Sul.

A denúncia ainda atesta que Lora e Paim são os mandantes do assassinato.

Lora, Paim e Flain estão atualmente recolhidos na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, enquanto Da Rosa está em prisão domiciliar.