Morre adolescente que havia sido baleado em Bento Gonçalves

27/09/2017 | 09h47

O adolescente Gabriel André da Silva Gaieski, 16 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira. Ele estava internado desde a noite de segunda-feira quando foi baleado no residencial residencial Novo Futuro, no bairro Ouro Verde. As informações são da Rádio Gaúcha.

O adolescente foi atingido na cabeça, ombros e costas. Ele estava no Hospital Tacchini. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.