Homem morre após tiroteio em bar, em Bento Gonçalves

Homicídio 28/09/2017 | 21h46

Um homem morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo por volta das 20h desta quinta-feira (28), em Bento Gonçalves. A vítima, identificada como Nelson Inácio da Silva, 47 anos, chegou a ser socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme a Brigada Militar de Bento, Silva estava no bar em que era proprietário, na Rua Lajeadense, no bairro Municipal, quando foi alvejado. Não há informações sobre a motivação do crime ou o autor dos disparos.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Bento Gonçalves.