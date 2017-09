Homem é executado a tiros em Bento Gonçalves

Assassinato 29/09/2017 | 20h33 Atualizada em

Um homem foi morto a tiros na rua Arnaldo F. Audibert, no bairro Vila Nova, em Bento Gonçalves, por volta das 20h desta sexta-feira. Um acerto de contas entre o autor dos disparos e a vítima teria motivado o crime. A vítima foi identificada como Flávio Rebolho Machado, 41 anos. Segundo informações da Brigada Militar, ele tinha antecedentes por tráfico, roubo, lesão corporal, porte ilegal de arma e falsificação de documento. Machado já havia cumprido pena, no entanto, não foi confirmado oficialmente se ele já estava em liberdade.

A BM encontrou o corpo da vítima caído no chão, ao lado de um automóvel Fiesta. Testemunhas afirmaram ter ouvido mais de dez disparos no momento do crime.

A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias são esperados no local para iniciar as investigações. Este é o 25º assassinato registrado em Bento Gonçalves somente neste ano e o oitavo no mês de setembro.