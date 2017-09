Corpo encontrado em Galópolis, em Caxias do Sul, é identificado

Morte 28/09/2017 | 19h35 Atualizada em

Foi identificado como Leandro de Jesus da Silva, 26 anos, o corpo do homem encontrado caído nas proximidades da Estrada Municipal Leonardo Pistorello, em Caxias do Sul. Ele foi localizado às 18h30min do dia 1º de setembro.

A identificação foi feita no laboratório do Instituto Geral de Perícias (IGP) de Porto Alegre, por meio das impressões digitais. O corpo estava em avançado estado de decomposição em um local de difícil acesso, num matagal próximo ao Balneário Moschen, no bairro Galópolis.