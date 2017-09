Conserto de motocicleta motivou assassinato no bairro Serrano, em Caxias do Sul

Investigação 28/09/2017 | 13h52 Atualizada em

A Delegacia de Homicídios de Caxias do Sul concluiu que o assassinato de Vagner Lemos Zardo, 32 anos, teve origem num desacerto sobre o pagamento do conserto de um veículo. A vítima levou um tiro no peito na Avenida Serrano Santo Antônio, no bairro Serrano, na tarde de 19 de agosto. Magnum Rosa, 26, autor do disparo, foi indiciado pelo crime.

De acordo com a investigação, Rosa e Zardo se desentenderam pela primeira vez no dia do acidente, registrado dias antes do crime. Segundo o delegado Rodrigo Kegler Duarte, o investigado relatou que a vítima teria batido de carro em sua moto, o que motivou uma discussão, seguida de agressões físicas. Dias depois, os dois homens se encontraram numa mecânica e houve nova discussão a respeito sobre o custo do conserto.

Rosa relatou na polícia que, em meio à briga, Zardo havia pego uma arma e ameaçado atirar. O investigado, por sua vez, conta ter conseguido tirar o revólver da mão do desafeto e efetuado o disparo. A vítima chegou a ser levada ao Hospital Geral, onde morreu. O autor do disparo teria fugido em um Mercedes Classe A. Dias depois, Rosa compareceu na delegacia onde alegou ter agido em legítima defesa. Embora tenha assumido a autoria do crime, a versão de Rosa não pareceu convicente para a polícia.

—A versão não me parece verossímil e havia testemunhas no local. Em virtude de compreendermos que a legítima defesa não ficou devidamente comprovada, nós o indiciamos por homicídio—afirma Duarte.

Rosa, que possui passagem na polícia por furto em 2009, responde em liberdade. O inquérito já está sendo analisado pela Justiça.

—Não vi a necessidade de fazer solicitação do pedido de prisão preventiva. Agora, isso não impede que o Ministério Público avalie o caso e dê encaminhamento—esclarece o delegado.