Brigada Militar apreende 3,3 kg de maconha em Farroupilha

A Brigada Militar de Farroupilha apreendeu seis tijolos de maconha, pesando aproximadamente 3,3 quilos, na tarde desta terça-feira. A abordagem ocorreu por volta das 16h, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Rua Armiro Antonio Palavro, no bairro Cruzeiro, em Farroupilha.

Com a ajuda da Polícia Civil, foram presas duas mulheres, uma de 34 anos e outra de 25, ambas sem antecedentes, e um homem, 26, com antecedentes por roubo, porte ilegal de arma e homicídio. O trio, suspeito por envolvimento com tráfico de drogas, foi encaminhado à Delegacia de Polícia do município, segundo informou o major Luis Fernando Becker, do 36ºBPM de Farroupilha.

Na residência, além dos entorpecentes foram encontrados dois cigarros de maconha prontos, uma porção de pó branco com características de cocaína pesando 57 gramas, três celulares e quantia equivalente a R$ 120.