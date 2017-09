40 PMs permanecerão em Caxias do Sul após estágio operacional

Policiamento 30/09/2017 | 09h13 Atualizada em

Dos 50 policiais militares que vieram para Caxias do Sul no final de julho, 40 permanecerão na cidade. Os outros 10 irão para o 36º Batalhão, com sede em Farroupilha, e para o 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, sediado em Gramado.

De acordo com o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias, Major Jorge Emerson Ribas, mesmo com o fim do estágio operacional esses 40 policiais permanecerão no policiamento a pé nas ruas centrais de Caxias até o final de dezembro.

Seis se apresentarão na semana que vem no batalhão de Farroupilha e quatro no de Gramado.

Os policiais integram os pouco mais de mil soldados que se formaram em julho. Ao todo, o Comando da Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra) recebeu 96 novos soldados para o estágio operacional.

Região

Conforme o comandante regional, coronel Rogério Maciel da Silva, depois de um processo de transferência autorizado há alguns meses pelo governo do Estado e com incorporação definitiva desse efetivo a partir da segunda-feira, todos os municípios da Serra passarão a ter PMs, deixando de serem atendidos apenas por rondas, como acontecia com cidades de menor população.

Municípios com menos de quatro mil habitantes devem ter, no mínimo, três policiais. Os que têm mais de quatro mil habitantes, deverão efetivo de pelo menos cinco PMs. Esse número mínimo de PMs é a intenção do comando da Brigada Militar para todo o Estado.