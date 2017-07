Seis são presos em operação contra o tráfico de drogas em Vacaria

Busca e apreensão 05/07/2017 | 14h44 Atualizada em

Três homens e três mulheres foram presas em flagrante na manhã desta quarta-feira durante operação da Polícia Civil de Vacaria. O objetivo da ação era combater o tráfico de drogas. De acordo com o delegado Anderson Silveira de Lima, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão no bairro Municipal. As informações são da Gaúcha Serra.

Foram apreendidas 40 gramas de crack e mais 20 gramas de cocaína, além de celulares e balança de precisão. Ainda segundo o delegado, o grupo já vinha sendo monitorado há 60 dias, após uma pessoa ser presa com 300 gramas de crack na rodoviária de Vacaria.