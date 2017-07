Principal traficante de Jaquirana é preso em Caxias do Sul 

Investigação 11/07/2017 | 13h53 Atualizada em

Telmo Duarte da Silva, 44 anos, considerado pela Polícia Civil como maior traficante de Jaquirana, foi preso em Caxias do Sul na manhã desta terça-feira. Ele foi detido no bairro Santa Fé por policiais civis de Vacaria com apoio da Delegacia de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) de Caxias por meio de um mandado de prisão.



Segundo investigações da polícia, Silva transportava drogas, semanalmente, de Caxias do Sul e vendia em Jaquirana, onde mantinha rede de criminosos associados para o tráfico de drogas, usando inclusive adolescentes para ajudar no tráfico.



Conforme o delegado Anderson Silveira de Lima, Silva, que já tem antecedentes por tráfico de drogas, também é suspeito de estupro ocorrido em Jaquirana há cerca de três anos.



Leia mais

Após confronto com a polícia, foragido da Justiça morre em Caxias

Criminosos arrombam caixa eletrônico em Farroupilha

Homens executados em lancheria de Caxias possuíam antecedentes criminais



O preso irá responder por crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e estupro. Se condenado, pode chegar a quase 20 anos de prisão.