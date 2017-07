Primeiro semestre teve redução de 42% nos homicídios em Bento Gonçalves

Números da violência 04/07/2017 | 10h45 Atualizada em

De janeiro até o final de junho, 11 pessoas foram assassinadas em Bento Gonçalves. O número é 42% menor se comparado ao número de assassinatos registrados no mesmo período de 2016, quando 19 pessoas foram assassinadas. As informações são da Gaúcha Serra.



Em 2016, os meses de fevereiro e maio tiveram seis e cinco casos, respectivamente. Foram os meses mais violentos do ano. Já em 2017, os meses mais violentos foram março e maio, com quatro mortes em cada mês. Os crimes aconteceram em nove bairros, com destaque para três casos no Municipal.

Nenhum dos assassinatos ocorridos neste ano em Bento é investigado como latrocínio, roubo com morte.

Farroupilha

Em Farroupilha, o semestre encerrou com três mortes. Foram duas em março e outra em maio. Os dois crimes de março foram passionais — mulheres mataram os companheiros.

A redução em Farroupilha em relação ao primeiro semestre de 2016 é de 77%. De janeiro a junho de 2016, 13 pessoas foram mortas no município. Em todo o ano passado foram 16 assassinatos em Farroupilha, sendo que apenas no primeiro trimestre foram 10 crimes.

Caxias do Sul

