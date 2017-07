Policiais militares impedem roubo de veículo e suspeito é baleado no pé em Caxias do Sul

Confronto 07/07/2017 | 13h59 Atualizada em

O patrulhamento da Brigada Militar (BM) de Caxias do Sul impediu um roubo de veículo no bairro Consolação na noite de quinta-feira. Houve resistência e Marcio Jose Vieira, 39 anos, foi baleado no pé esquerdo. Ele foi preso em flagrante com um revólver calibre .38.

De acordo com o Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO) da Serra, a tentativa de assalto ocorreu às 23h05min na Rua Ângelo Guisso. Dois homens atacavam uma EcoSport vermelha, quando foram surpreendidos pela BM. Um dos suspeitos, na tentativa de fugir, atirou contra os policiais. No confronto, ele foi atingido no pé.

Vieira foi preso em flagrante e foi encaminhado para atendimento no Hospital Pompéia. De acordo com a BM, ele possui antecedentes criminais e estava em liberdade provisória. Seu comparsa conseguiu fugir.

O revólver calibre .38 apreendido não possuía marca ou numeração. Ele estava municiado com um cartucho intacto e duas cápsulas deflagradas.