Polícia recaptura foragido que escapou duas vezes em menos de um ano de presídio em Canela

A Brigada Militar de Canela prendeu na manhã deste domingo um homem de 34 anos que se encontrava na condição de foragido do Presídio Estadual de Canela desde o dia 26 de junho. Por volta das 5h20min, policiais de patrulhamento avistaram o detento na Rua Pinheiro Machado no bairro Canelinha.



Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir. Apesar de conseguir atravessar diversos pátios residenciais, acabou sendo interceptado. De acordo com boletim de ocorrência, no momento da captura ele tentou agredir os policiais, o que exigiu uso de força moderada para algemá-lo. Após, foi encaminhado novamente para o sistema prisional.



Em outubro do ano passado, o mesmo homem protagonizou situação semelhante, ao ser capturado pela polícia depois de conseguir fugir do presídio. Ele possui antecedentes por roubo, furto e tentativa de homicídio.