Polícia identifica bar utilizado como fachada para tráfico de drogas no bairro Panazzolo, em Caxias

Apreensão 14/07/2017 | 22h19 Atualizada em

Após suspeitar da movimentação em um bar conhecido como Armazém Angeli no bairro Panazzolo, em Caxias do Sul, policiais da Companhia de Operações Especiais (COE) do 12º BPM realizaram abordagem no local na tarde desta sexta-feira.

Na ação, houve confirmação de que o estabelecimento, localizado na Rua Fermino Mingheli, era utilizado como fachada para o tráfico de drogas. Foram apreendidas 50 buchas de cocaína com duas pessoas e mais duas com dois usuários.

A operação prosseguiu em uma residência localizada nas imediações, onde outros dois homens foram encontrados junto com significativa quantidade de drogas e objetos utilizados para o tráfico.

No total, foram apreendidos 535 buchas de cocaína totalizando 1,3 kg, um tablete de 1 kg e R$ 1745. Além de uma balança de precisão e cinco celulares. Nenhuma arma foi localizada.

Os quatro envolvidos diretamente com a venda e os dois usuários foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência.