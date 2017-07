Polícia Civil de Garibaldi aguarda identificação de corpo encontrado carbonizado em estrada

Investigação 04/07/2017 | 15h23 Atualizada em

A Polícia Civil está à espera do trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para identificar o homem encontrado carbonizado em uma estrada de chão no acesso à Linha São Miguel, em Garibaldi. O corpo foi localizado por volta das 7h30min desta terça.



A vítima apresentava sinais de execução, com perfurações de tiros na cabeça e mãos e pés amarrados. Nenhum documento foi encontrado.



— Aguardamos o trabalho pericial que pode demorar, uma vez que precisamos de uma parte do corpo que apresente condições para nos fornecer informações. O cadáver estava bastante deteriorado — informa o delegado Clóvis Rodrigues de Souza.

O estado avançado de decomposição pelas queimaduras inclusive teriam resultado em desmembramento parcial do corpo.