Polícia Civil conclui que motoboy foi assassinado após fofoca em Caxias do Sul

A Polícia Civil de Caxias do Sul concluiu que o motoboy Ricardo Barbosa Pires, 23 anos, foi assassinado após uma fofoca. De acordo com a investigação, o rapaz teria dito a um conhecido, em tom de brincadeira, que um motociclista do bairro onde morava deveria morrer. A sentença de Pires se referia a um jovem que circulava na Zona Norte com uma motocicleta barulhenta.

Ao ficar sabendo da história, o tal motociclista se sentiu ofendido e preparou uma emboscada em frente a uma casa de lanches e assassinou o motoboy no momento em que ele realizava uma entrega. Anderson Gimenes Fernandes, 23, foi indiciado por homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima.

O homicídio ocorreu em 8 de novembro de 2016 na Avenida Antonio Andrighetti, no bairro Vila Ipê. Logo após deixar a casa de lanches, Pires foi atingido com quatro tiros e morreu no local. Testemunhas relataram que os tiros partiram de uma motocicleta tripulada por dois homens, que fugiram logo após o ataque.

— Segundo consta, a vítima falecida estava com um sujeito, viu o indiciado passar com uma moto barulhenta e falou brincando "tem que matar esse cara". Esse cara que ouviu foi e contou para o Fernandes, que matou Pires. Morreu por uma fofoca — relata o delegado Rodrigo Kegler Duarte, titular da Delegacia de Homicídios.

O motoboy Ricardo Barbosa Pires foi assassinado em 8 de novembro de 2016 Foto: Reprodução

A Polícia Civil não representou pela prisão preventiva do investigado porque todos os indícios de autoria são indiretos. A investigação não encontrou testemunhas que viram Fernandes atirando, apenas que relaram que o indiciado estava monitorando a vítima momentos antes do crime. Assim, Fernandes responde ao processo em liberdade.



O indiciado possuía apenas um antecedente, quando foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em 24 de abril de 2016. O outro tripulante da motocicleta não foi identificado. A arma utilizada no crime não foi encontrada durante a investigação.