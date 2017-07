Operação Formiga busca desarticular conhecido ponto de venda de drogas em São Marcos

Tráfico 08/07/2017 | 10h22 Atualizada em

A Polícia Civil de São Marcos investiu contra um conhecido ponto de venda de drogas do bairro Santini na noite de sexta-feira. A Operação Formiga cumpriu dois mandados de busca e resultou na prisão de um homem de 32 anos que possui diversos antecedentes policiais por tráfico. A identidade do autuado não foi divulgada.

Leia mais

Após confronto entre PMs e criminosos em Caxias do Sul, homem é encontrado morto

Dois jovens são flagrados com armas e drogas pela Brigada Militar de Caxias do Sul



A operação foi deflagrada às 19h30min. Foram apreendidas porções de maconha e crack, além de notas de pequeno valor. O preso em flagrante foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, no distrito do Apanhador.