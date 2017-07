Ônibus de turismo de Garibaldi é atacado a tiros na BR-101, em Santa Catarina

Susto 12/07/2017 | 09h16 Atualizada em

Um ônibus de turismo da empresa Guibor, de Garibaldi, foi atacado a tiros por assaltantes na BR-101, no trecho do município Barra Velha, no Norte de Santa Catarina, na noite de terça-feira. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), bandidos em um carro se aproximaram e atiraram pelo menos 10 vezes na tentativa de parar o ônibus. As informações são da Rádio Gaúcha.

O para-brisa do veículo foi atingido por mais de um tiro e estilhaços do vidro caíram no motorista, que só parou o ônibus no acostamento cerca de 150 metros depois. Os bandidos tentaram se aproximar, mas o alto fluxo de veículos impediu e eles acabaram desistindo da ofensiva.



O motorista relatou aos policiais que não parou por ter ficado assustado com a ação. De acordo com ele, os assaltantes não deram sinal de parada e nem fizeram gesto algum, somente atiraram.

De acordo com a PRF, os cerca de 25 passageiros que estavam no ônibus não ficaram feridos. O motorista sofreu ferimentos leves, foi levado para um hospital e já liberado.

A PRF fez buscas aos assaltantes, mas eles não foram encontrados.

Contatada pela reportagem, a empresa Guibor confirmou o ocorrido, mas afirmou que não irá se manifestar.