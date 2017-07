Mulher que já esteve na lista das 10 brasileiras mais procuradas da Interpol foge de Presídio de Caxias

Fuga 23/07/2017 | 16h36 Atualizada em

Por volta de 12h30min deste domingo, a apenada Sonia Regina Gomes, 40 anos, aproveitando a movimentação no pátio do dia de visitação, conseguiu escalar o muro e fugir do Presídio Regional de Caxias do Sul (PICS). A ação ocorreu logo abaixo da guarita onde havia o policial militar, que seria o responsável pela vigilância.

A detenta conseguiu acessar a BR-116, onde pode dar prosseguimento à fuga com a ajuda de um veículo.Em 2013, quando foi presa, ela constava como uma das 10 brasileiras mais procuradas da Interpol.

A prisão, na ocasião, ocorreu por acaso, durante uma blitz de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em São Marcos. Sonia, na época, morava no bairro Santa Fé, em Caxias.