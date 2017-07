Morador do Reolon, em Caxias do Sul, foi assassinado em caso de justiça com as próprias mãos

Morto a pedradas 20/07/2017 | 11h25 Atualizada em

A Polícia Civil de Caxias do Sul concluiu que Orli Alves Varela, 34 anos, foi assassinado em uma tentativa de justiça com as próprias mãos. A vítima era moradora do bairro Reolon e desapareceu em 4 de maio. A investigação identificou dois autores, ambos sem antecedentes criminais, que confessaram o homicídio e apontaram o local onde o cadáver foi escondido na localidade de Mato Perso, próximo da ERS-122.

De acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios, Varela era viciado em crack e costumava cometer crimes contra o patrimônio para sustentar o vício. Em um desses, ele teria arrombado a residência de Cristian Moura Dessanti, 24 anos. A vítima descobriu e chamou o cunhado, Douglas dos Santos Teixeira, 31, para ir atrás do criminoso.

Os dois indiciados contaram à polícia que sequestraram Varela e o levaram até um matagal para um "corretivo". Dessanti e Teixeira confessaram o crime, mas argumentaram que a ideia inicial não era matar o homem, porém acabaram batendo de mais na vítima. Varela foi morto com golpes de pedra na cabeça.



— A versão é que os dois agrediram de mais a vítima e, com medo de uma vingança, decidiram matar com uma pedrada. Eles ocultaram o cadáver em um riacho, cobrindo com pedras e pedaços de madeira. Durante o inquérito, eles confessaram e mostraram o local onde estava escondido o corpo — aponta o delegado Rodrigo Kegler Duarte.

O cadáver de Varela foi localizado na manhã de 6 de junho. Dessanti e Teixeira foram indiciados por homicídio qualificado por utilizarem meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eles respondem ao processo em liberdade.