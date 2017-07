Marido agride mulher com faca e martelo e é preso em flagrante em Bom Jesus

Tentativa de feminicídio 16/07/2017 | 11h18 Atualizada em

Um homem de 38 anos, identificado como Evandro Pinto, foi preso na madrugada deste domingo, em Bom Jesus, após agredir a companheira com marteladas e facadas. Segundo informações da Polícia Civil de Vacaria, que prendeu o agressor em flagrante, vizinhos do casal chamaram a Brigada Militar após ouvirem gritos da vítima. Rodinalva Esteves dos Santos, de 41 anos, recebia golpes com uma faca de serra na cabeça no momento em que os policiais entraram na moradia.

A mulher estava com várias lesões pelo corpo, principalmente, no rosto e nas mãos. Ela foi encaminhada em estado grave ao hospital, onde foi constatada a perda dos movimentos da mão direita. Na casa, além da faca, foram apreendidos dois martelos também utilizados para agredir a vítima.



De acordo com o delegado Anderson Silveira de Lima, da Polícia Civil de Vacaria, o homem foi enquadrado na lei Maria da Penha. Ele, que já havia agredido a companheira por outras vezes, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Vacaria. Pinto responderá pelo crime de homicídio qualificado tentado.



A motivação do crime ainda é investigada pela polícia.