Jovem é morto a facadas e pedradas em Bento Gonçalves

Homicídio 15/07/2017 | 10h27 Atualizada em

Um homem de 26 anos foi morto com golpes de faca e por pedradas no início da manhã deste sábado em Bento Gonçalves. Edson Rocha de Souza, conhecido como Neguinho, estava caído na Rua Adelaide Basso Pasquali, no bairro Conceição, por volta das 5h.



Leia mais:

Achar bilhete premiado que foi perdido em Caxias do Sul não é garantia para receber os quase R$ 3 milhões



Segundo a ocorrência policial, ele teria sido agredido por um ou dois indivíduos.



O corpo apresentava duas perfurações de faca no pescoço, além de lesões na cabeça.Um paralelepípedo com sangue estava ao lado do corpo do jovem.