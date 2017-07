Investigado por tentativa de homicídio em Farroupilha é preso em flagrante por tráfico de drogas

Operação 10/07/2017 | 16h23 Atualizada em

Uma ação para esclarecer uma tentativa de homicídio em Farroupilha resultou na apreensão de drogas, um revólver, veículos e R$ 5,5 mil na manhã desta segunda-feira. Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele não teve a identidade divulgada.

A investigação é referente a uma tentativa de homicídio no Condomínio Morada do Sol no início da noite de 9 de maio. A Polícia Civil apurava a participação do homem preso em flagrante naquele crime. O investigado possui antecedentes por tráfico de drogas, receptação, estelionato e furto qualificado.

Na ação desta segunda-feira, foram cumpridos dois mandados de busca. O primeiro foi em uma garagem no bairro Primeiro de Maio onde foram recolhidos um Corolla e uma motocicleta 750 cc. Dentro do carro, foram encontrados um revólver calibre .357, 52g de crack e 214g de cocaína.

O segundo mandado foi em uma residência do bairro Centenário, onde o investigado foi preso em flagrante. A operação ainda resultou na apreensão de três cartuchos calibre .357, outros três calibre .38; um simulacro de arma de fogo. duas balanças de precisão e celulares.

O revólver .357 apreendido foi enviado para perícia. A Polícia Civil não descarta que esta seja a arma utilizada na tentativa de homicídio em 9 de maio.