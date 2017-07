Inquérito sobre estupro no Mariland, em Caxias do Sul, será concluído na próxima semana

Preso em flagrante 21/07/2017 | 17h14 Atualizada em

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante após estuprar a sobrinha de 16 anos em Caxias do Sul no final da manhã de quinta-feira. O crime ocorreu no bairro Mariland, logo após a mãe da jovem sair para trabalhar. O autuado optou por se manifestar somente em juízo e foi encaminhado para a Penitenciária Estadual no Apanhador. A identidade do autor é mantida em sigilo para preservar a vítima.

De acordo com a ocorrência, o homem morava há pouco tempo com a irmã e foi até o quarto da adolescente alegando estar com frio. O acusado deitou na cama junto com a vítima e começou a acariciá-la. A jovem pediu que o tio parasse, mas o abuso continuou. A adolescente tentou gritar por socorro, mas o homem utilizou o travesseiro para sufoca-lá e a estuprou.

Após o crime, a adolescente conseguiu buscar ajuda na casa do namorado. A Brigada Militar (BM) foi acionada e prendeu o homem em flagrante. Um laudo pericial confirmou o estupro e o flagrante foi lavrado. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) pretende concluir o inquérito policial até a próxima semana.

O acusado possui três antecedentes por tráfico de drogas, outros três por furto e um por roubo. A maioria destes crimes ocorreu em Farroupilha.