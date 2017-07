Homens executados em lancheria de Caxias possuíam antecedentes criminais

Duplo Homicídio 11/07/2017 | 09h01 Atualizada em

Dois homens foram executados em uma lancheria, na noite desta segunda-feira (10), em Caxias do Sul. O crime ocorreu na Rua B do bairro Portal da Maestra, por volta das 21h.



De acordo com a Brigada Militar, suspeitos armados invadiram o estabelecimento e atiraram diversas vezes na direção das vítimas. Douglas Stiegelmayer Bueno, de 29 anos, morreu no local. Ele era o proprietário do estabelecimento e possuía antecedentes por tráfico de drogas, homicídio, receptação e roubo de veículo.

A outra vítima, Evandro Piekatoski Joaquim, de 32 anos, que era chapeiro da lancheria, chegou a ser socorrido mas acabou morrendo no Hospital Pompeia. Ele tinha passagens por porte ilegal de arma de uso restrito e ameaça.



Os autores do crime fugiram em um C4 escuro. O veículo foi encontrado queimado, pouco tempo depois, em uma rua próxima. A motivação ainda é investigada. (Com Rádio Gaúcha)