Homem é preso após repassar notas falsas a estabelecimentos comerciais da Região das Hortênsias

A Brigada Militar de Canela prendeu na noite deste sábado um homem com cinco cédulas falsas de RS 100. Ele estava com outras duas pessoas em um Prisma com placas de Canela quando foi abordado.



A ação da polícia foi originada de denúncias de estabelecimentos comerciais da Região das Hortênsias, que informaram que um homem estaria repassando dinheiro falsificado para diversas lojas. Parte das vítimas conseguiu identificar o veículo utilizado nas ações e reportaram a placa para a polícia, facilitando a localização do carro.

O homem que portava as cédulas possui diversos antecedentes, incluindo homicídio, roubos, furtos, receptação e tráfico de entorpecentes. O trio foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.